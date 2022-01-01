Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Радиатор масляный Engy EN-1307 / 1.5 кВт 7 секций
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Радиатор масляный Engy EN-1307 / 1.5 кВт 7 секций
    Арт. 70423955
    Радиатор масляный Engy EN-1307 / 1.5 кВт 7 секций

      Радиатор масляный Engy EN-1307 / 1.5 кВт 7 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423955

      Характеристики

      Производитель
      		Engy
      Родина бренда
      		Россия
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		защита от перегрева, регулировка мощности
      Вес, кг
      		6.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиатор масляный Engy EN-1307 предназначен для обогрева помещений. Мощность прибора составляет 1500 Вт. Радиатор легко перемещается благодаря ножкам на колесиках.

        Преимущества

        • Размеры секции: 148х570 мм
        • I класс защиты от поражения электрическим током
        • Колёсики для перемещения
        • Место для намотки сетевого шнура