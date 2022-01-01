Радиатор масляный Engy EN-1307 / 1.5 кВт 7 секций
Арт. 70423955
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|защита от перегрева, регулировка мощности
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Вес, кг
|6.8
- Радиатор масляный Engy EN-1307 предназначен для обогрева помещений. Мощность прибора составляет 1500 Вт. Радиатор легко перемещается благодаря ножкам на колесиках.
Преимущества
- Размеры секции: 148х570 мм
- I класс защиты от поражения электрическим током
- Колёсики для перемещения
- Место для намотки сетевого шнура