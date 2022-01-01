Радиатор маслянный IGC NR-9 2.0кВт
Арт. 704239169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
- Масляный радиатор IGC NR-9 имеет девять секций и предназначен для обогрева жилых, складских и иных помещений площадью до 20 м².
Преимущества
- Регулируемый термостат для установки и автоматического поддержания желаемой температуры
- Система защиты от перегрева
- Ступенчатый переключатель мощности
- Выключатели со световыми индикаторами
- Ручки и ролики для легкого передвижения