Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Радиатор маслянный IGC NR-9 2.0кВт
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Радиатор маслянный IGC NR-9 2.0кВт
    Арт. 704239169
    Радиатор маслянный IGC NR-9 2.0кВт

      Радиатор маслянный IGC NR-9 2.0кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704239169

      Характеристики

      Производитель
      		IGC
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный радиатор IGC NR-9 имеет девять секций и предназначен для обогрева жилых, складских и иных помещений площадью до 20 м².

        Преимущества

        • Регулируемый термостат для установки и автоматического поддержания желаемой температуры
        • Система защиты от перегрева
        • Ступенчатый переключатель мощности
        • Выключатели со световыми индикаторами
        • Ручки и ролики для легкого передвижения