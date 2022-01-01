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Радиатор масляный IGC NRV-9 2.0кВт
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Масляные радиаторы
    Радиатор масляный IGC NRV-9 2.0кВт
    Арт. 704239199
    Радиатор масляный IGC NRV-9 2.0кВт

      Радиатор масляный IGC NRV-9 2.0кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704239199

      Характеристики

      Производитель
      		IGC
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		таймер выключения, термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиатор масляный IGC NRV-9 имеет девять секций и предназначен для обогрева жилых, складских и иных помещений площадью до 22м2. Радиатор оснащен дополнительной функцией подачи теплого воздуха. Чтобы активировать данную функцию достаточно просто нажать на кнопку турбопереключателя на передней панели масляного радиатора. 

        Преимущества

        • Встроенный вентилятор для более быстрого распределения тепла
        • Регулируемый термостат для установки и автоматического поддержания желаемой температуры
        • Система защиты от перегрева
        • Ступенчатый переключатель мощности
        • Выключатели со световыми индикаторами
        • Ручки и ролики для легкого передвижения