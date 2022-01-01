Радиатор масляный IGC NRV-9 2.0кВт

Преимущества

Встроенный вентилятор для более быстрого распределения тепла



Регулируемый термостат для установки и автоматического поддержания желаемой температуры

Система защиты от перегрева

Ступенчатый переключатель мощности

Выключатели со световыми индикаторами

Ручки и ролики для легкого передвижения

Радиатор масляный IGC NRV-9 имеет девять секций и предназначен для обогрева жилых, складских и иных помещений площадью до 22м2. Радиатор оснащен дополнительной функцией подачи теплого воздуха. Чтобы активировать данную функцию достаточно просто нажать на кнопку турбопереключателя на передней панели масляного радиатора.