Радиатор масляный IGC NRV-9 2.0кВт
Арт. 704239199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|таймер выключения, термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
- Радиатор масляный IGC NRV-9 имеет девять секций и предназначен для обогрева жилых, складских и иных помещений площадью до 22м2. Радиатор оснащен дополнительной функцией подачи теплого воздуха. Чтобы активировать данную функцию достаточно просто нажать на кнопку турбопереключателя на передней панели масляного радиатора.
Преимущества
- Встроенный вентилятор для более быстрого распределения тепла
- Регулируемый термостат для установки и автоматического поддержания желаемой температуры
- Система защиты от перегрева
- Ступенчатый переключатель мощности
- Выключатели со световыми индикаторами
- Ручки и ролики для легкого передвижения
- Встроенный вентилятор для более быстрого распределения тепла