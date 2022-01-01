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Радиатор масляный Ballu COMFORT BOH/CM-11WDN 2200 11 секций
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Масляные радиаторы
    Радиатор масляный Ballu COMFORT BOH/CM-11WDN 2200 11 секций
    Арт. Ю00000019079
    Радиатор масляный Ballu COMFORT BOH/CM-11WDN 2200 11 секций
    Радиатор масляный Ballu COMFORT BOH/CM-11WDN 2200 11 секций
      Радиатор масляный Ballu COMFORT BOH/CM-11WDN 2200 11 секций
      Радиатор масляный Ballu COMFORT BOH/CM-11WDN 2200 11 секций

      Радиатор масляный Ballu COMFORT BOH/CM-11WDN 2200 11 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019079

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Масляный радиатор Ballu BOH/CM-11WDN 2200 11 секций имеет две ступени мощности и термостат нового поколения с функцией автоматического поддержания температуры. Защитный антикоррозийный состав Protective coating увеличивает срок службы обогревателя. Конструкция ножек High stability обеспечивает защиту от опрокидывания радиатора.

        Преимущества

        • Инновационный дизайн
        • Защитный антикоррозийный состав Protective coating - защищает от негативных воздействий внешней среды
        • Термостат нового поколения Opti-Heat - с функцией автоматического поддержания температуры
        • Оптимальная форма перфорации – увеличивает срок службы радиатора и обеспечивает более эффективный обогрев
        • Конструкция ножек High stability - полностью исключает возможность опрокидывания
        • Комплекс Easy moving для свободы перемещения масляного радиатора Ballu BOH/CM-11WDN 2200 11 секций
        • Две ступени мощности 1100/2200 Вт
        • Внутри герметичного металлического корпуса, наполненного минеральным маслом, находится электрическая спираль
        • При нагреве, она передает тепло маслу, масло передает тепло корпусу, а корпус - воздуху