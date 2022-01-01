Радиатор масляный Ballu COMFORT BOH/CM-11WDN 2200 11 секций
Арт. Ю00000019079
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|термостат
- Масляный радиатор Ballu BOH/CM-11WDN 2200 11 секций имеет две ступени мощности и термостат нового поколения с функцией автоматического поддержания температуры. Защитный антикоррозийный состав Protective coating увеличивает срок службы обогревателя. Конструкция ножек High stability обеспечивает защиту от опрокидывания радиатора.
Преимущества
- Инновационный дизайн
- Защитный антикоррозийный состав Protective coating - защищает от негативных воздействий внешней среды
- Термостат нового поколения Opti-Heat - с функцией автоматического поддержания температуры
- Оптимальная форма перфорации – увеличивает срок службы радиатора и обеспечивает более эффективный обогрев
- Конструкция ножек High stability - полностью исключает возможность опрокидывания
- Комплекс Easy moving для свободы перемещения масляного радиатора Ballu BOH/CM-11WDN 2200 11 секций
- Две ступени мощности 1100/2200 Вт
- Внутри герметичного металлического корпуса, наполненного минеральным маслом, находится электрическая спираль
- При нагреве, она передает тепло маслу, масло передает тепло корпусу, а корпус - воздуху