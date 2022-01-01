Радиатор масляный Ballu COMFORT BOH/CM-11WDN 2200 11 секций

Преимущества

Инновационный дизайн

Защитный антикоррозийный состав Protective coating - защищает от негативных воздействий внешней среды

Термостат нового поколения Opti-Heat - с функцией автоматического поддержания температуры

Оптимальная форма перфорации – увеличивает срок службы радиатора и обеспечивает более эффективный обогрев

Конструкция ножек High stability - полностью исключает возможность опрокидывания

Комплекс Easy moving для свободы перемещения масляного радиатора Ballu BOH/CM-11WDN 2200 11 секций

Две ступени мощности 1100/2200 Вт

Внутри герметичного металлического корпуса, наполненного минеральным маслом, находится электрическая спираль

При нагреве, она передает тепло маслу, масло передает тепло корпусу, а корпус - воздуху

Масляный радиатор Ballu BOH/CM-11WDN 2200 11 секций имеет две ступени мощности и термостат нового поколения с функцией автоматического поддержания температуры. Защитный антикоррозийный состав Protective coating увеличивает срок службы обогревателя. Конструкция ножек High stability обеспечивает защиту от опрокидывания радиатора.