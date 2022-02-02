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Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3209
5.0
2
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3209
    Арт. 70423985
    5.0
    2
    Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3209
    Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3209
    Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3209
    Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3209
      Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3209
      Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3209
      Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3209
      Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3209

      Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3209

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423985
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Масляный обогреватель Electrolux EOH/M-3209, 9 секций отличается классическим дизайном подходящим абсолютно для каждого интерьера. Эффективность, безопасность, экологичность и легкое управление служат максимально комфортной эксплуатации масляного радиатора Electrolux EOH/M-3209. Благодаря мощности в 2 кВт, модель подходит для обогрева помещений площадью до 25 м². Удобное механическое управление поможет быстро выбрать нужный режим нагрева. При сильном наклоне или опрокидывании устройство автоматически отключится, что гарантирует безопасность эксплуатации.

        Преимущества

        • Сертификат противопожарной безопасности
        • Экологичное масло, прошедшее многоступенчатую очистку
        • Защита при опрокидывании
        • Защита от перегрева
        • Система защиты "родительский контроль"
        • Три режима работы: 800/1200/2000 Вт
        • Класс защиты IP24