Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3221

Преимущества

Сертификат противопожарной безопасности

Экологичное масло, прошедшее многоступенчатую очистку

Защита при опрокидывании

Защита от перегрева

Система защиты "родительский контроль"

Три режима работы: 1000/1200/2200 Вт

Класс защиты IP24

Масляный обогреватель Electrolux EOH/M-3221, 11 секций отличается классическим дизайном подходящим абсолютно для каждого интерьера. Эффективность, безопасность, экологичность и легкое управление служат максимально комфортной эксплуатации масляного радиатора Electrolux EOH/M-3221. Благодаря мощности в 2 кВт, модель подходит для обогрева помещений площадью до 27 м². Удобное механическое управление поможет быстро выбрать нужный режим нагрева. При сильном наклоне или опрокидывании устройство автоматически отключится, что гарантирует безопасность эксплуатации.