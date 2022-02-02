Масляный радиатор Electrolux EOH/M-3221
Арт. 70423982
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
- Масляный обогреватель Electrolux EOH/M-3221, 11 секций отличается классическим дизайном подходящим абсолютно для каждого интерьера. Эффективность, безопасность, экологичность и легкое управление служат максимально комфортной эксплуатации масляного радиатора Electrolux EOH/M-3221. Благодаря мощности в 2 кВт, модель подходит для обогрева помещений площадью до 27 м². Удобное механическое управление поможет быстро выбрать нужный режим нагрева. При сильном наклоне или опрокидывании устройство автоматически отключится, что гарантирует безопасность эксплуатации.
Преимущества
- Сертификат противопожарной безопасности
- Экологичное масло, прошедшее многоступенчатую очистку
- Защита при опрокидывании
- Защита от перегрева
- Система защиты "родительский контроль"
- Три режима работы: 1000/1200/2200 Вт
- Класс защиты IP24