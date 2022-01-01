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Радиатор масляный IGC NR-7
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Масляные радиаторы
    Радиатор масляный IGC NR-7
    Арт. 704239168
    Радиатор масляный IGC NR-7

      Радиатор масляный IGC NR-7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704239168

      Характеристики

      Производитель
      		IGC
      Вес, кг
      		7
      Колеса для перемещения
      		Нет
      Влагозащитный корпус
      		Нет
      Встроенный тепловентилятор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы