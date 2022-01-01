Радиатор масляный IGC NR-7
Арт. 704239168
Характеристики
- Семисекционный масляный радиатор IGC (АйДжиСи) NR-7 предназначен для обогрева жилых, складских и иных помещений площадью до 15м2.
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Производитель
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Вес, кг
|7
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Колеса для перемещения
Позволяют облегчить процесс перемещения тепловентилятора, особенно для крупных и тяжёлых моделей. Может быть важно, например, для людей с ограниченными возможностями.
|Нет
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Влагозащитный корпус
Герметичная конструкция корпуса препятствует прямому попаданию влаги внутрь устройства и его выходу из строя. Кроме того, благодаря наличию защиты от влаги устройство может безопасно использоваться в помещениях с высокой влажностью воздуха.
|Нет
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Встроенный тепловентилятор
|Нет