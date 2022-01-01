Радиатор масляный NEOCLIMA NC 1209-B (9 секций, 900 Вт)

Преимущества

Защита от перегрева;

Девять секций;

Регулируемый термостат;

Световой индикатор работы прибора;

Небольшие габариты корпуса упрощают установку обогревателя в стесненном пространстве.

Температура корпуса масляного обогревателя NeoClima (Неоклима) NC 1209-B не превышает 60 градусов, так что о запахе гари от пыли, который преследует обычные тепловентиляторы, можно не беспокоиться. Масляные радиаторы не выжигают кислород в помещении. Масляный радиатор NeoClima NC 1209-B можно не бояться оставлять включенным на длительное время, так как устройство обладает незаменимой функцией термостата, которая дает возможность поддержания заданной температуры в помещении. Технические характеристики: Мощность, кВт: 0,9Количество секций: 9Площадь обогрева, м2: до 9Габариты (мм) Д*Ш*В -430?135?410Вес (кг) 5.2