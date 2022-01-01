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Радиатор масляный NEOCLIMA NC 1209-B (9 секций, 900 Вт)
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Масляные радиаторы
    Радиатор масляный NEOCLIMA NC 1209-B (9 секций, 900 Вт)
    Арт. 70423886
    Радиатор масляный NEOCLIMA NC 1209-B (9 секций, 900 Вт)

      Радиатор масляный NEOCLIMA NC 1209-B (9 секций, 900 Вт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423886

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		защита от перегрева
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Температура корпуса масляного обогревателя NeoClima (Неоклима) NC 1209-B не превышает 60 градусов, так что о запахе гари от пыли, который преследует обычные тепловентиляторы, можно не беспокоиться. Масляные радиаторы не выжигают кислород в помещении. Масляный радиатор NeoClima NC 1209-B можно не бояться оставлять включенным на длительное время, так как устройство обладает незаменимой функцией термостата, которая дает возможность поддержания заданной температуры в помещении. Технические характеристики: Мощность, кВт: 0,9Количество секций: 9Площадь обогрева, м2: до 9Габариты (мм) Д*Ш*В -430?135?410Вес (кг) 5.2

        Преимущества

        • Защита от перегрева;
        • Девять секций;
        • Регулируемый термостат;
        • Световой индикатор работы прибора;
        • Небольшие габариты корпуса упрощают установку обогревателя в стесненном пространстве.