Преимущества

Регулируемый термостат

Отсутствие шума при работе

3 ступени регулировки мощности нагрева

Защита от перегрева

Легкость перемещения прибора

Высококачественный масляный радиатор Oasis OS-15 не только выделяется привлекательным дизайном, но и характеризуется превосходными теплообменными показателями и высокой эффективностью работы. Радиатор отлично подходит для обогрева жилых помещений в холодное межсезонье, а также подсобных помещений, не подключенных к отоплению. Лаконичный дизайн радиатора Oasis OS-15 органично впишется в любой интерьер. Радиатор очень удобен в использовании, прост в установке, а также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока. Высокий уровень безопасности достигается предусмотренной защитой от перегрева. Заземление и уровень защиты соответствуют европейским стандартам.