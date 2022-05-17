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Масляный радиатор Oasis OS-20
5.0
2
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Oasis OS-20
    Арт. 704239462
    5.0
    2
    Масляный радиатор Oasis OS-20

      Масляный радиатор Oasis OS-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704239462
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Высококачественный масляный радиатор Oasis OS-20 не только выделяется привлекательным дизайном, но и характеризуется превосходными теплообменными показателями и высокой эффективностью работы. Радиатор отлично подходит для обогрева жилых помещений в холодное межсезонье, а также подсобных помещений, не подключенных к отоплению. Лаконичный дизайн радиатора Oasis OS-20 органично впишется в любой интерьер. Радиатор очень удобен в использовании, прост в установке, а также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока. Высокий уровень безопасности достигается предусмотренной защитой от перегрева. Заземление и уровень защиты соответствуют европейским стандартам.

        Преимущества

        • Регулируемый термостат
        • Отсутствие шума при работе
        • 3 ступени регулировки мощности нагрева - 800/1200/2000 Вт
        • Защита от перегрева
        • Легкость перемещения прибора