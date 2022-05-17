Масляный радиатор Oasis ОВ-20Т
Арт. 704239818
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
- Высококачественный масляный радиатор Oasis OB-20T выделяется привлекательным дизайном и характеризуется превосходными теплообменными показателями и высокой эффективностью работы. Радиатор отлично подходит для обогрева жилых помещений в холодное межсезонье, а также подсобных помещений, не подключенных к отоплению. Лаконичный дизайн радиатора Oasis OB-20T органично впишется в любой интерьер. Радиатор очень удобен в использовании, прост в установке, а также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока. Высокий уровень безопасности достигается предусмотренной защитой от перегрева. Заземление и уровень защиты соответствуют европейским стандартам.
Преимущества
- 3 режима обогрева - 800/1200/2000 Вт
- Отключение при перегреве
- Индикация работы
- Степень защиты IP 20
- Регулируемый термостат
- Отсутствие шума при работе
- Защита от перегрева
- Легкость перемещения прибора