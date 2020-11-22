Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Масляный радиатор Oasis US-10, 5 секций
5.0
1
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Oasis US-10, 5 секций
    Арт. О00000006496
    5.0
    1
    Масляный радиатор Oasis US-10, 5 секций

      Масляный радиатор Oasis US-10, 5 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006496
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Масляный радиатор Oasis US-10, 5 секций - это высококачественный масляный обогреватель, выделяющийся не только современным привлекательным дизайном, но и характеризующийся превосходными теплообменными показателями и высокой эффективностью работы. Радиатор Oasis отлично подходит для обогрева жилых помещений в холодное межсезонье, а также подсобных помещений, не подключенных к отоплению. Модель Oasis US-10 имеет три ступени мощности, максимум которой составляет 1 кВт. Лаконичный дизайн радиатора серии US органично впишется в любой интерьер. Радиатор очень удобен в использовании, прост в установке, а также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока. Высокий уровень безопасности достигается предусмотренной защитой от перегрева. Заземление и уровень защиты соответствуют европейским стандартам.

        Преимущества

        • Световой индикатор работы
        • Регулируемый термостат
        • Отсутствие шума при работе
        • 3 ступени регулировки мощности нагрева - 400/600/1000 Вт
        • Защита от перегрева
        • Легкость перемещения прибора