Радиатор масляный POLARIS PRE S 0715 H с сушилкой ( белый/феррари)

Преимущества

Колесики для перемещения: очень удобны при перемещении прибора в пространстве.

Полотенцесушитель: полезная функция, помогающая Вам просушить небольшое количество белья.

Регулируемый термостат: отличное устройство для ручного задания необходимой температуры обогрева.

Защита от перегрева: помогает обезопасить аппарат от возможной поломки.

Не сжигает кислород: предотвращает головные боли и загазованность помещения.

Ручка для перемещения: дает дополнительное удобство при транспортировке устройства.

Отлично сконструированная модель подойдет для каждого покупателя. В модели Polaris (Поларис) PRE S 0715 H белый/феррари - при разработке были учтены все современные технические стандарты, усовершенствованные конструкторами компании Polaris. Обогреватель имеет простой и практичный дизайн. Маслонаполненный радиатор PRE S 0715H с защитой от перегрева обеспечивает высокую эффективность нагрева воздуха в помещении за счет работы встроенного вентилятора. Он работает в 3 режимах нагрева, и таким образом его 7 секций обеспечивают обогрев с мощностью до 1500 Вт.Технические характеристики:Тип масляный радиатор Уровни мощности 1500/900/600 Вт Регулировка мощности есть Количество секций 7 Термостат есть Вес брутто 10.3 кг Габариты короба (Д/Ш/Г) 64,5х47х16 см Напряжение 220-230 В Частота 50 Гц