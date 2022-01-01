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Радиатор масляный POLARIS PRE S 0715 H с сушилкой ( белый/феррари)
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Радиатор масляный POLARIS PRE S 0715 H с сушилкой ( белый/феррари)
    Арт. 70423958
    Радиатор масляный POLARIS PRE S 0715 H с сушилкой ( белый/феррари)

      Радиатор масляный POLARIS PRE S 0715 H с сушилкой ( белый/феррари)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423958

      Характеристики

      Производитель
      		Polaris
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		защита от перегрева
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отлично сконструированная модель подойдет для каждого покупателя. В модели Polaris (Поларис) PRE S 0715 H белый/феррари - при разработке были учтены все современные технические стандарты, усовершенствованные конструкторами компании Polaris. Обогреватель имеет простой и практичный дизайн. Маслонаполненный радиатор PRE S 0715H с защитой от перегрева обеспечивает высокую эффективность нагрева воздуха в помещении за счет работы встроенного вентилятора. Он работает в 3 режимах нагрева, и таким образом его 7 секций обеспечивают обогрев с мощностью до 1500 Вт.Технические характеристики:Тип масляный радиатор Уровни мощности 1500/900/600 Вт Регулировка мощности есть Количество секций 7 Термостат есть Вес брутто 10.3 кг Габариты короба (Д/Ш/Г) 64,5х47х16 см Напряжение 220-230 В Частота 50 Гц

        Преимущества

        • Колесики для перемещения: очень удобны при перемещении прибора в пространстве.
        • Полотенцесушитель: полезная функция, помогающая Вам просушить небольшое количество белья.
        • Регулируемый термостат: отличное устройство для ручного задания необходимой температуры обогрева.
        • Защита от перегрева: помогает обезопасить аппарат от возможной поломки.
        • Не сжигает кислород: предотвращает головные боли и загазованность помещения.
        • Ручка для перемещения: дает дополнительное удобство при транспортировке устройства.