Масляный радиатор с сушилкой Polaris PRE S 0920 H
Арт. 70423963
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
- Масляный радиатор с сушилкой Polaris PRE S 0920 H - очень удобный и стильный масляный обогреватель, который относят к бытовому классу приборов. В пользу безупречного качества работы выступает то, что родиной комплектующих выступает США. Также дополнительным преимуществом является функция полотенцесушителя, которая позволяет Вам не только обогревать помещение, но и сушить белье.
Преимущества
- Колесики для перемещения: очень удобны при перемещении прибора с одного места на другое
- Полотенцесушитель: помогает Вам просушить небольшое количество белья, согревая помещение
- Регулируемый термостат: требуется для точного и легкого задания необходимой температуры
- Три режима работы: 800/1200/2000 Вт
- Защита от перегрева: очень полезная функция безопасности для предохранения прибора от поломки
- Не сжигает кислород: что положительно сказывается на микроклимате помещения
- Ручка для перемещения: очень удобна при транспортировке прибора с одного места на другое