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Масляный радиатор с сушилкой Polaris PRE S 0920 H
4.0
2
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор с сушилкой Polaris PRE S 0920 H
    Арт. 70423963
    4.0
    2
    Масляный радиатор с сушилкой Polaris PRE S 0920 H

      Масляный радиатор с сушилкой Polaris PRE S 0920 H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423963
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Polaris
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Масляный радиатор с сушилкой Polaris PRE S 0920 H - очень удобный и стильный масляный обогреватель, который относят к бытовому классу приборов. В пользу безупречного качества работы выступает то, что родиной комплектующих выступает США. Также дополнительным преимуществом является функция полотенцесушителя, которая позволяет Вам не только обогревать помещение, но и сушить белье.

        Преимущества

        • Колесики для перемещения: очень удобны при перемещении прибора с одного места на другое
        • Полотенцесушитель: помогает Вам просушить небольшое количество белья, согревая помещение
        • Регулируемый термостат: требуется для точного и легкого задания необходимой температуры
        • Три режима работы: 800/1200/2000 Вт
        • Защита от перегрева: очень полезная функция безопасности для предохранения прибора от поломки
        • Не сжигает кислород: что положительно сказывается на микроклимате помещения
        • Ручка для перемещения: очень удобна при транспортировке прибора с одного места на другое