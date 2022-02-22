Преимущества

Колесики для перемещения: очень удобны при перемещении прибора с одного места на другое

Полотенцесушитель: помогает Вам просушить небольшое количество белья, согревая помещение

Регулируемый термостат: требуется для точного и легкого задания необходимой температуры

Три режима работы: 800/1200/2000 Вт

Защита от перегрева: очень полезная функция безопасности для предохранения прибора от поломки

Не сжигает кислород: что положительно сказывается на микроклимате помещения

Ручка для перемещения: очень удобна при транспортировке прибора с одного места на другое

Масляный радиатор с сушилкой Polaris PRE S 0920 H - очень удобный и стильный масляный обогреватель, который относят к бытовому классу приборов. В пользу безупречного качества работы выступает то, что родиной комплектующих выступает США. Также дополнительным преимуществом является функция полотенцесушителя, которая позволяет Вам не только обогревать помещение, но и сушить белье.