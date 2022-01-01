Радиатор масляный POLARIS PRE S 1125 H с сушилкой (белый/феррари)
Арт. 70423965
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|защита от перегрева
- Легкий, удобный и вместе с тем мощный масляный обогреватель, который относится к бытовому классу приборов напонит Ваш дом теплом и сделает его еще более уютным. К плюсам данной модели стоит отнести стильный и модный дизайн, отличное качество работы и функцию полотенцесушителя. К тому же аппарат отвечает всем требованиям по безопасности и комфорту использования.
Преимущества
- Колесики для перемещения: служат для удобной транспортировки агрегата с одного места на другое.
- Полотенцесушитель: это очень полезная функция, позволяющая Вам сушить белье одновременно с обогревом помещения.
- Регулируемый термостат: помогает задавать требуемую температуру легко и без дополнительных усилий.
- Защита от перегрева: поможет Вам обезопасить прибор от возможной поломки при перегреве.
- Не сжигает кислород: следовательно Вам не придется расплачиваться головной болью за тепло.
- Ручка для перемещения: очень удобная при перемещении прибора.