Радиатор масляный POLARIS PRE S 1125 H с сушилкой (белый/феррари)

Преимущества

Колесики для перемещения: служат для удобной транспортировки агрегата с одного места на другое.

Полотенцесушитель: это очень полезная функция, позволяющая Вам сушить белье одновременно с обогревом помещения.

Регулируемый термостат: помогает задавать требуемую температуру легко и без дополнительных усилий.

Защита от перегрева: поможет Вам обезопасить прибор от возможной поломки при перегреве.

Не сжигает кислород: следовательно Вам не придется расплачиваться головной болью за тепло.

Ручка для перемещения: очень удобная при перемещении прибора.

Легкий, удобный и вместе с тем мощный масляный обогреватель, который относится к бытовому классу приборов напонит Ваш дом теплом и сделает его еще более уютным. К плюсам данной модели стоит отнести стильный и модный дизайн, отличное качество работы и функцию полотенцесушителя. К тому же аппарат отвечает всем требованиям по безопасности и комфорту использования.