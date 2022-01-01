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Радиатор масляный POLARIS PRE S 1125 H с сушилкой (белый/феррари)
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Радиатор масляный POLARIS PRE S 1125 H с сушилкой (белый/феррари)
    Арт. 70423965
    Радиатор масляный POLARIS PRE S 1125 H с сушилкой (белый/феррари)

      Радиатор масляный POLARIS PRE S 1125 H с сушилкой (белый/феррари)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423965

      Характеристики

      Производитель
      		Polaris
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		защита от перегрева
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Легкий, удобный и вместе с тем мощный масляный обогреватель, который относится к бытовому классу приборов напонит Ваш дом теплом и сделает его еще более уютным. К плюсам данной модели стоит отнести стильный и модный дизайн, отличное качество работы и функцию полотенцесушителя. К тому же аппарат отвечает всем требованиям по безопасности и комфорту использования.

        Преимущества

        • Колесики для перемещения: служат для удобной транспортировки агрегата с одного места на другое.
        • Полотенцесушитель: это очень полезная функция, позволяющая Вам сушить белье одновременно с обогревом помещения.
        • Регулируемый термостат: помогает задавать требуемую температуру легко и без дополнительных усилий.
        • Защита от перегрева: поможет Вам обезопасить прибор от возможной поломки при перегреве.
        • Не сжигает кислород: следовательно Вам не придется расплачиваться головной болью за тепло.
        • Ручка для перемещения: очень удобная при перемещении прибора.