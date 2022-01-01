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Радиатор масляный TERMICA Standart ( 11 сек.)
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Радиатор масляный TERMICA Standart ( 11 сек.)
    Арт. 70423976
    Радиатор масляный TERMICA Standart ( 11 сек.)

      Радиатор масляный TERMICA Standart ( 11 сек.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423976

      Характеристики

      Производитель
      		Termica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		защита от перегрева
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • С помощью современного маслонаполненного радиатора можно с легкостью организовать дополнительный обогрев помещений, площадь которых достигает двадцати трех квадратных метров. Представленная модель отличается устойчивой конструкцией, а корпус исполнен в соответствии с индексом защиты IP21.

        Преимущества

        • Одиннадцать секций;
        • Класс защиты IP21;
        • Защита от замерзания и перегрева;
        • На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности;
        • Три ступени регулировки мощности: 1000/1500/2500 Вт;
        • Сушилка для белья приобретается отдельно;
        • Защита от опрокидывания;
        • Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов.