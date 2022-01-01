Радиатор масляный TERMICA Standart ( 11 сек.)
Арт. 70423976
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|защита от перегрева
- С помощью современного маслонаполненного радиатора можно с легкостью организовать дополнительный обогрев помещений, площадь которых достигает двадцати трех квадратных метров. Представленная модель отличается устойчивой конструкцией, а корпус исполнен в соответствии с индексом защиты IP21.
Преимущества
- Одиннадцать секций;
- Класс защиты IP21;
- Защита от замерзания и перегрева;
- На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности;
- Три ступени регулировки мощности: 1000/1500/2500 Вт;
- Сушилка для белья приобретается отдельно;
- Защита от опрокидывания;
- Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов.