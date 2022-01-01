Радиатор масляный TERMICA Standart ( 11 сек.)

Преимущества

Одиннадцать секций;

Класс защиты IP21;

Защита от замерзания и перегрева;

На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности;

Три ступени регулировки мощности: 1000/1500/2500 Вт;

Сушилка для белья приобретается отдельно;

Защита от опрокидывания;

Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов.

С помощью современного маслонаполненного радиатора можно с легкостью организовать дополнительный обогрев помещений, площадь которых достигает двадцати трех квадратных метров. Представленная модель отличается устойчивой конструкцией, а корпус исполнен в соответствии с индексом защиты IP21.