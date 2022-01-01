Преимущества

Цвет корпуса черный

Класс защиты IP21

Класс заземления I

Встроенный вентилятор

Предусмотрено устройство для намотки кабеля

Защита от замерзания и перегрева

Защита от опрокидывания

На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности

Три ступени регулировки мощности

Автоматическое поддержание заданной температуры

Сушилка для белья (опция) приобретается отдельно

Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов

Масляный обогреватель Termica Comfort 1120, 11 секция - оснащен защитой от перегрева и опрокидывания, что обеспечивает продолжительную и безопасную эксплуатацию. Прибор рассчитан на обогрев помещений площадью до 25 кв.м. Роликовые колеса и ручка упрощают транспортировку обогревателя. Данная модель имеет функцию автоматического поддержания заданной температуры.