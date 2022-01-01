Масляный обогреватель Termica Comfort 1120, 11 секция
Арт. 70423988
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|таймер выключения, термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
- Масляный обогреватель Termica Comfort 1120, 11 секция - оснащен защитой от перегрева и опрокидывания, что обеспечивает продолжительную и безопасную эксплуатацию. Прибор рассчитан на обогрев помещений площадью до 25 кв.м. Роликовые колеса и ручка упрощают транспортировку обогревателя. Данная модель имеет функцию автоматического поддержания заданной температуры.
Преимущества
- Цвет корпуса черный
- Класс защиты IP21
- Класс заземления I
- Встроенный вентилятор
- Предусмотрено устройство для намотки кабеля
- Защита от замерзания и перегрева
- Защита от опрокидывания
- На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности
- Три ступени регулировки мощности
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Сушилка для белья (опция) приобретается отдельно
- Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов