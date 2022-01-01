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Масляный обогреватель Termica Comfort 1120, 11 секция
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Масляные радиаторы
    Масляный обогреватель Termica Comfort 1120, 11 секция
    Арт. 70423988
    Масляный обогреватель Termica Comfort 1120, 11 секция

      Масляный обогреватель Termica Comfort 1120, 11 секция

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423988

      Характеристики

      Производитель
      		Termica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		таймер выключения, термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный обогреватель Termica Comfort 1120, 11 секция - оснащен защитой от перегрева и опрокидывания, что обеспечивает продолжительную и безопасную эксплуатацию. Прибор рассчитан на обогрев помещений площадью до 25 кв.м. Роликовые колеса и ручка упрощают транспортировку обогревателя. Данная модель имеет функцию автоматического поддержания заданной температуры.

        Преимущества

        • Цвет корпуса черный
        • Класс защиты IP21
        • Класс заземления I
        • Встроенный вентилятор
        • Предусмотрено устройство для намотки кабеля
        • Защита от замерзания и перегрева
        • Защита от опрокидывания
        • На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности
        • Три ступени регулировки мощности
        • Автоматическое поддержание заданной температуры
        • Сушилка для белья (опция) приобретается отдельно
        • Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов