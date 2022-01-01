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Масляный обогреватель Termica Standart 0725, 7 секций
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Масляный обогреватель Termica Standart 0725, 7 секций
    Арт. 70423973
    Масляный обогреватель Termica Standart 0725, 7 секций

      Масляный обогреватель Termica Standart 0725, 7 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423973

      Характеристики

      Производитель
      		Termica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный обогреватель Termica Standart 0725 предназначен для обогрева жилых помещений площадью до 15 кв.м. Данный прибор используется как основной или дополнительный источник тепла. В данной модели предусмотрено три режима работы на обогрев. Дополнительно к обогревателю можно приобрести сушилку для белья. Роликовые колеса и ручка-выемка способствуют комфортной транспортировке обогревателя. Устройство для намотки электрического шнура обеспечивает удобство хранения прибора.

        Преимущества

        • Семь секций
        • Цвет корпуса серый
        • Класс защиты IP21
        • Класс заземления I
        • Защита от замерзания и перегрева
        • Защита от опрокидывания
        • На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности
        • Три ступени регулировки мощности
        • Автоматическое поддержание заданной температур
        • Сушилка для белья (опция) приобретается отдельно
        • Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов