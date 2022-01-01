Масляный обогреватель Termica Standart 0725, 7 секций
Арт. 70423973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|защита от перегрева, регулировка мощности
- Масляный обогреватель Termica Standart 0725 предназначен для обогрева жилых помещений площадью до 15 кв.м. Данный прибор используется как основной или дополнительный источник тепла. В данной модели предусмотрено три режима работы на обогрев. Дополнительно к обогревателю можно приобрести сушилку для белья. Роликовые колеса и ручка-выемка способствуют комфортной транспортировке обогревателя. Устройство для намотки электрического шнура обеспечивает удобство хранения прибора.
Преимущества
- Семь секций
- Цвет корпуса серый
- Класс защиты IP21
- Класс заземления I
- Защита от замерзания и перегрева
- Защита от опрокидывания
- На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности
- Три ступени регулировки мощности
- Автоматическое поддержание заданной температур
- Сушилка для белья (опция) приобретается отдельно
- Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов