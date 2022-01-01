Масляный обогреватель Termica Standart 0725, 7 секций

Преимущества

Семь секций

Цвет корпуса серый

Класс защиты IP21

Класс заземления I

Защита от замерзания и перегрева

Защита от опрокидывания

На корпусе обогревателя расположены: термостат и переключатель мощности

Три ступени регулировки мощности

Автоматическое поддержание заданной температур

Сушилка для белья (опция) приобретается отдельно

Диапазон регулировки температуры: 5-30 градусов

Масляный обогреватель Termica Standart 0725 предназначен для обогрева жилых помещений площадью до 15 кв.м. Данный прибор используется как основной или дополнительный источник тепла. В данной модели предусмотрено три режима работы на обогрев. Дополнительно к обогревателю можно приобрести сушилку для белья. Роликовые колеса и ручка-выемка способствуют комфортной транспортировке обогревателя. Устройство для намотки электрического шнура обеспечивает удобство хранения прибора.