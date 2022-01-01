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Радиатор масляный TIMBERK (21 SLX, 7 секц., 1500 Вт)
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Масляные радиаторы
    Радиатор масляный TIMBERK (21 SLX, 7 секц., 1500 Вт)
    Арт. 70423992
    Радиатор масляный TIMBERK (21 SLX, 7 секц., 1500 Вт)

      Радиатор масляный TIMBERK (21 SLX, 7 секц., 1500 Вт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423992

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Колеса для перемещения
      		Нет
      Влагозащитный корпус
      		Нет
      Встроенный тепловентилятор
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный обогреватель Timberk TOR 21.1507 SLX рассчитан на основной или вспомогательный обогрев небольшого по площади помещения. Данный прибор оснащен роликовыми колесами, которые упрощают перемещение обогревателя по комнате. Для удобства хранения предусмотрено устройство для намотки шнура питания.

        Преимущества

        • Компактный ULTRA SLEEM дизайн - ширина секций всего 110 мм
        • 7 секций
        • Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура
        • Три ступени мощности нагрева
        • Встроенный регулируемый термостат
        • Технология STEEL SAFETY - исключает проблему утечки масла и обеспечивает высочайшую надежность масляного радиатора Timberk TOR 21.1507 SLX