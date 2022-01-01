Радиатор масляный TIMBERK (21 SLX, 7 секц., 1500 Вт)

Преимущества

Компактный ULTRA SLEEM дизайн - ширина секций всего 110 мм

7 секций

Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура

Три ступени мощности нагрева

Встроенный регулируемый термостат

Технология STEEL SAFETY - исключает проблему утечки масла и обеспечивает высочайшую надежность масляного радиатора Timberk TOR 21.1507 SLX

Масляный обогреватель Timberk TOR 21.1507 SLX рассчитан на основной или вспомогательный обогрев небольшого по площади помещения. Данный прибор оснащен роликовыми колесами, которые упрощают перемещение обогревателя по комнате. Для удобства хранения предусмотрено устройство для намотки шнура питания.