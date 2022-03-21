Масляный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX

Преимущества

Высокое качество материала секций

Надежность сварных швов

Высокая эффективность по обогреву

Компактный ULTRA SLIM дизайн

3 ступени мощности нагрева - 400/600/1000 Вт

Встроенный регулируемый термостат

Технология STEEL SAFETY – исключает проблему утечки масла и гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиаторов

Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура

Наличие ручки для перемещения

Простота и удобство в использовании

Особый цвет корпуса – молочно-белый

Габариты секций – 110х580

Световой индикатор работы

Маслонаполненный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX состоит из 5 секций и используются в качестве основного или дополнительного средства для отопления бытовых, административных или коммерческих помещений. Конструкционно представляет собой спаянные между собой секции, наполненные маслом, которое нагревается при помощи медного нагревательного элемента.