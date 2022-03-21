Масляный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX
Арт. 70423998
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|термостат, регулировка мощности
- Маслонаполненный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX состоит из 5 секций и используются в качестве основного или дополнительного средства для отопления бытовых, административных или коммерческих помещений. Конструкционно представляет собой спаянные между собой секции, наполненные маслом, которое нагревается при помощи медного нагревательного элемента.
Преимущества
- Высокое качество материала секций
- Надежность сварных швов
- Высокая эффективность по обогреву
- Компактный ULTRA SLIM дизайн
- 3 ступени мощности нагрева - 400/600/1000 Вт
- Встроенный регулируемый термостат
- Технология STEEL SAFETY – исключает проблему утечки масла и гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиаторов
- Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура
- Наличие ручки для перемещения
- Простота и удобство в использовании
- Особый цвет корпуса – молочно-белый
- Габариты секций – 110х580
- Световой индикатор работы