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Масляный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX
5.0
2
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Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX
    Арт. 70423998
    5.0
    2
    Масляный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX
    Масляный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX
    Масляный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX
      Масляный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX
      Масляный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX
      Масляный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX

      Масляный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      15 месяцев гарантии
      Арт. 70423998
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      15 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Маслонаполненный радиатор Timberk TOR 21.1005 SLX состоит из 5 секций и используются в качестве основного или дополнительного средства для отопления бытовых, административных или коммерческих помещений. Конструкционно представляет собой спаянные между собой секции, наполненные маслом, которое нагревается при помощи медного нагревательного элемента.

        Преимущества

        • Высокое качество материала секций
        • Надежность сварных швов
        • Высокая эффективность по обогреву
        • Компактный ULTRA SLIM дизайн
        • 3 ступени мощности нагрева - 400/600/1000 Вт
        • Встроенный регулируемый термостат
        • Технология STEEL SAFETY – исключает проблему утечки масла и гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиаторов
        • Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура
        • Наличие ручки для перемещения
        • Простота и удобство в использовании
        • Особый цвет корпуса – молочно-белый
        • Габариты секций – 110х580
        • Световой индикатор работы