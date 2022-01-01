Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.1507 BC

Преимущества

Классический тип секций и элегантный дизайн

Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура

Три ступени мощности нагрева

Встроенный регулируемый термостат

Механизм защиты от перегрева и замерзания

Технология STEEL SAFETY - исключает утечку масла и обеспечивает надежность масляного радиатора Timberk TOR 21.1507BC

Особый цвет секций радиатора - молочно-белый

Масляный обогреватель Timberk TOR 21.1507 BC имеет три уровня мощности для выбора оптимального режима обогрева. Роликовые колеса предназначены для удобного передвижения обогревателя по комнате. Устройство для намотки кабеля упрощает хранение. Предусмотрена защита обогревателя от перегрева, замерзания и утечки масла.