Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.1507 BC
Арт. 70423989
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|термостат
- Масляный обогреватель Timberk TOR 21.1507 BC имеет три уровня мощности для выбора оптимального режима обогрева. Роликовые колеса предназначены для удобного передвижения обогревателя по комнате. Устройство для намотки кабеля упрощает хранение. Предусмотрена защита обогревателя от перегрева, замерзания и утечки масла.
Преимущества
- Классический тип секций и элегантный дизайн
- Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура
- Три ступени мощности нагрева
- Встроенный регулируемый термостат
- Механизм защиты от перегрева и замерзания
- Технология STEEL SAFETY - исключает утечку масла и обеспечивает надежность масляного радиатора Timberk TOR 21.1507BC
- Особый цвет секций радиатора - молочно-белый