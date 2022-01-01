Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2512 BC

Преимущества

Классический тип секций и элегантный дизайн

Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура

Три ступени мощности нагрева

Встроенный регулируемый термостат

Механизм защиты от перегрева и замерзания

Технология STEEL SAFETY - исключает утечку масла и обеспечивает надежность масляного радиатора Timberk TOR 21.2512 BC

Особый цвет секций радиатора - молочно-белый

Масляный обогреватель Timberk TOR 21.2512 BC состоит из 12 секци и имеет мощность 2500 Вт, которой достаточно для обогрева помещения площадью 25 кв.м. Обогреватель имеет три ступени мощности для выбора комфортного режима обогрева. Устройство для намотки кабеля и роликовые колеса упрощают транспортировку и хранение обогревателя.