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Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2512 BC
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Масляные радиаторы
    Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2512 BC
    Арт. 70423991
    Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2512 BC
    Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2512 BC
      Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2512 BC
      Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2512 BC

      Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2512 BC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423991

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		защита от перегрева
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Масляный обогреватель Timberk TOR 21.2512 BC состоит из 12 секци и имеет мощность 2500 Вт, которой достаточно для обогрева помещения площадью 25 кв.м. Обогреватель имеет три ступени мощности для выбора комфортного режима обогрева. Устройство для намотки кабеля и роликовые колеса упрощают транспортировку и хранение обогревателя.

        Преимущества

        • Классический тип секций и элегантный дизайн
        • Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура
        • Три ступени мощности нагрева
        • Встроенный регулируемый термостат
        • Механизм защиты от перегрева и замерзания
        • Технология STEEL SAFETY - исключает утечку масла и обеспечивает надежность масляного радиатора Timberk TOR 21.2512 BC
        • Особый цвет секций радиатора - молочно-белый