Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2512 BC
Арт. 70423991
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|защита от перегрева
- Масляный обогреватель Timberk TOR 21.2512 BC состоит из 12 секци и имеет мощность 2500 Вт, которой достаточно для обогрева помещения площадью 25 кв.м. Обогреватель имеет три ступени мощности для выбора комфортного режима обогрева. Устройство для намотки кабеля и роликовые колеса упрощают транспортировку и хранение обогревателя.
Преимущества
- Классический тип секций и элегантный дизайн
- Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура
- Три ступени мощности нагрева
- Встроенный регулируемый термостат
- Механизм защиты от перегрева и замерзания
- Технология STEEL SAFETY - исключает утечку масла и обеспечивает надежность масляного радиатора Timberk TOR 21.2512 BC
- Особый цвет секций радиатора - молочно-белый