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Радиатор алюминиевый FERROLI 100/500 10 секц.
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Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый FERROLI 100/500 10 секц.
    Арт. X40013222
    Радиатор алюминиевый FERROLI 100/500 10 секц.

      Радиатор алюминиевый FERROLI 100/500 10 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X40013222

      Характеристики

      Производитель
      		Ferroli
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		13
      Макс. рабочее давление, МПа
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиаторы характеризуются повышенной теплоотдачей и экономичностью работы, что достигается за счет высокой теплопроводности материала, из которого они изготовлены, а также конструктивными особенностями прибора.

        Преимущества

        • Двойной слой краски на основе эпоксидных порошков гарантирует продолжительный срок службы и надежную защиту от трещин
        • Литые секции. За счет того, что отсутствуют сварные швы, на радиаторах исключено образование ржавчины и щелей. Вода не будет протекать даже спустя несколько лет эксплуатации
        • Стальные ниппели используются при сборке блоков радиатора. Они обеспечивают герметичность системы, защищают от протекания и прорыва труб
        • Радиаторы можно подключать к трубам из любого материала: чугуна, меди или сплава, а также из пластика