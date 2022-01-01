Радиатор алюминиевый FERROLI 100/500 10 секц.
Арт. X40013222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|13
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Макс. рабочее давление, МПа
|1.6
- Радиаторы характеризуются повышенной теплоотдачей и экономичностью работы, что достигается за счет высокой теплопроводности материала, из которого они изготовлены, а также конструктивными особенностями прибора.
Преимущества
- Двойной слой краски на основе эпоксидных порошков гарантирует продолжительный срок службы и надежную защиту от трещин
- Литые секции. За счет того, что отсутствуют сварные швы, на радиаторах исключено образование ржавчины и щелей. Вода не будет протекать даже спустя несколько лет эксплуатации
- Стальные ниппели используются при сборке блоков радиатора. Они обеспечивают герметичность системы, защищают от протекания и прорыва труб
- Радиаторы можно подключать к трубам из любого материала: чугуна, меди или сплава, а также из пластика