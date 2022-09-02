Радиатор алюминиевый FERROLI 100/500 4 секц.

Преимущества

Двойной слой краски на основе эпоксидных порошков гарантирует продолжительный срок службы и надежную защиту от трещин

Литые секции. За счет того, что отсутствуют сварные швы, на радиаторах исключено образование ржавчины и щелей. Вода не будет протекать даже спустя несколько лет эксплуатации

Стальные ниппели используются при сборке блоков радиатора. Они обеспечивают герметичность системы, защищают от протекания и прорыва труб

Радиаторы можно подключать к трубам из любого материала: чугуна, меди или сплава, а также из пластика

Радиаторы характеризуются повышенной теплоотдачей и экономичностью работы, что достигается за счет высокой теплопроводности материала, из которого они изготовлены, а также конструктивными особенностями прибора.