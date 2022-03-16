Алюминиевый радиатор отопления Fondital Experto A3 500/1000 (12 секций)
Арт. X16912757241
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|13
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Габариты, мм
|557х960х100
- Experto A3 разработан на базе научно- исследовательского проекта, целью которого была оптимизация производительности радиаторов, а именно улучшения его механических и энергетических показателей. Высокая степень инноваций достигнута благодаря использованию 2-х международных патентов, которыми защищен этот инновационный радиатор. Модель Experto A3 идеально подходит для замены старых отопительных приборов и для использования в новых низкотемпературных системах отопления.
Преимущества
- Высокая теплоотдача при относительно небольших размерах
- Легкая конструкция и простой монтаж
- Способность быстро реагировать на повышение или понижение температуры теплоносителя
- Качественное покрытие корпуса прибора
- Оптимальное соотношение мощности и цены