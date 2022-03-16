Алюминиевый радиатор отопления Fondital Experto A3 500/1000 (12 секций)

Преимущества

Высокая теплоотдача при относительно небольших размерах

Легкая конструкция и простой монтаж

Способность быстро реагировать на повышение или понижение температуры теплоносителя

Качественное покрытие корпуса прибора

Оптимальное соотношение мощности и цены

Experto A3 разработан на базе научно- исследовательского проекта, целью которого была оптимизация производительности радиаторов, а именно улучшения его механических и энергетических показателей. Высокая степень инноваций достигнута благодаря использованию 2-х международных патентов, которыми защищен этот инновационный радиатор. Модель Experto A3 идеально подходит для замены старых отопительных приборов и для использования в новых низкотемпературных системах отопления.