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Алюминиевый радиатор отопления Fondital Experto A3 500/1000 (12 секций)
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор отопления Fondital Experto A3 500/1000 (12 секций)
    Арт. X16912757241
    5.0
    2
    Алюминиевый радиатор отопления Fondital Experto A3 500/1000 (12 секций)

      Алюминиевый радиатор отопления Fondital Experto A3 500/1000 (12 секций)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757241
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fondital
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		13
      Габариты, мм
      		557х960х100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Experto A3 разработан на базе научно- исследовательского проекта, целью которого была оптимизация производительности радиаторов, а именно улучшения его механических и энергетических показателей. Высокая степень инноваций достигнута благодаря использованию 2-х международных патентов, которыми защищен этот инновационный радиатор. Модель Experto A3 идеально подходит для замены старых отопительных приборов и для использования в новых низкотемпературных системах отопления.

        Преимущества

        • Высокая теплоотдача при относительно небольших размерах
        • Легкая конструкция и простой монтаж
        • Способность быстро реагировать на повышение или понижение температуры теплоносителя
        • Качественное покрытие корпуса прибора
        • Оптимальное соотношение мощности и цены