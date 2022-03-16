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Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 8 секц.
5.0
1
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 8 секц.
    Арт. X16912757239
    5.0
    1
    Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 8 секц.

      Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 8 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757239
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fondital
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		8.4
      Габариты, мм
      		557х97х640
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Fondital Experto A3 500 100 — современная батарея отопления, с помощью которой можно эффективно решить проблему обогрева помещений различного назначения в холодное время года.

        Преимущества

        • Высокая теплоотдача при относительно небольших размерах
        • Легкая конструкция и простой монтаж
        • Способность быстро реагировать на повышение или понижение температуры теплоносителя
        • Качественное покрытие корпуса прибора
        • Оптимальное соотношение мощности и цены