Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 8 секц.
Арт. X16912757239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|8.4
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Габариты, мм
|557х97х640
- Fondital Experto A3 500 100 — современная батарея отопления, с помощью которой можно эффективно решить проблему обогрева помещений различного назначения в холодное время года.
Преимущества
- Высокая теплоотдача при относительно небольших размерах
- Легкая конструкция и простой монтаж
- Способность быстро реагировать на повышение или понижение температуры теплоносителя
- Качественное покрытие корпуса прибора
- Оптимальное соотношение мощности и цены