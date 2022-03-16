Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 8 секц.

Преимущества

Высокая теплоотдача при относительно небольших размерах

Легкая конструкция и простой монтаж

Способность быстро реагировать на повышение или понижение температуры теплоносителя

Качественное покрытие корпуса прибора

Оптимальное соотношение мощности и цены

Fondital Experto A3 500 100 — современная батарея отопления, с помощью которой можно эффективно решить проблему обогрева помещений различного назначения в холодное время года.