Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (4 секции)
Арт. X16912757237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|4.2
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Габариты, мм
|97x320x557
- Experto разработан на базе научно-исследовательского проекта, целью которого была оптимизация производительности радиаторов, а именно улучшения его механических и энергетических показателей. Высокая степень инноваций достигнута благодаря использованию 3-х международных патентов, которыми защищен этот инновационный радиатор. Модель Experto идеально подходит для замены старых отопительных приборов и для использования в новых низкотемпературных системах отопления.
Преимущества
- Высокотехнологичный продукт: 3 международных патента
- Высококачественная двухэтапная покраска, нанесенная методом анафореза и напыления порошковой краски, гарантирует защиту радиатора от коррозии и неизменность цвета с течением времени
- 100% сделано в Италии
- Рабочее давление – 16 бар
- Опрессовочное давление (тестирование всей продукции на 100%): 24 бар
- Давление на разрыв: 60 бар
- Улучшенный теплообмен, высокий тепловой поток с низким энергопотреблением
- Идеально подходит для систем с низкой температурой
- Наилучшее соотношение вес/теплоотдача, что гарантирует экономию расходов при транспортировке и установке
- Модульность: подходит для любого пространства