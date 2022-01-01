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Радиатор отопления алюминиевый HotStart 500/80 8 секц.
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Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор отопления алюминиевый HotStart 500/80 8 секц.
    Арт. X16912757172
    Радиатор отопления алюминиевый HotStart 500/80 8 секц.

      Радиатор отопления алюминиевый HotStart 500/80 8 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16912757172

      Характеристики

      Производитель
      		HotStart
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		8.64
      Макс. рабочее давление, МПа
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарный настенный восьмисекционный радиатор HotStart 500 80 8 может с успехом применяться в многоэтажной жилой и общественной застройке, в коттеджном строительстве, для отопления производственных и складских зданий. Высокая степень безопасности присоединительных фитингов позволяет устанавливать эти радиаторы в детских учреждениях и больницах с учетом максимального рабочего давления до16 Атм. Обогреватель HotStart 500 80 8 имеет фронтальную монтажную схему с боковой подачей теплоносителя.

        Преимущества:

        • Высокопрочный алюминиевый сплав корпуса;
        • Наружная порошковая покраска с продолжительным сроком службы;
        • Оригинальная форма проводного канала обеспечивает длительную эксплуатацию без образования отложения солей на внутренних стенках радиатора;
        • Лаконичный белый матовый цвет корпуса позволяет вписаться в любой интерьер.
        • Хорошая теплоотдача за счет алюминиевого сплава;
        • Свободное перемещение теплоносителя внутри радиатора за счет конструкции без скапливания в нижней части;
        • Легкость подключения, долговечность и безопасность эксплуатации.


        Значительно повысить энергоэффективность и комфортность любого помещения можно с помощью настенного радиатора HotStart 500 80 8, купив его на нашем сайте. В специализированном интернет-магазине «Бигам» всегда в наличии бюджетный секционный радиатор HotStart 500 80 8 с ценой ниже аналогичных отопительных приборов.