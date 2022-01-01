Радиатор отопления алюминиевый HotStart 500/80 8 секц.

Преимущества:

Высокопрочный алюминиевый сплав корпуса;

Наружная порошковая покраска с продолжительным сроком службы;

Оригинальная форма проводного канала обеспечивает длительную эксплуатацию без образования отложения солей на внутренних стенках радиатора;

Лаконичный белый матовый цвет корпуса позволяет вписаться в любой интерьер.

Хорошая теплоотдача за счет алюминиевого сплава;

Свободное перемещение теплоносителя внутри радиатора за счет конструкции без скапливания в нижней части;

Легкость подключения, долговечность и безопасность эксплуатации.





Стационарный настенный восьмисекционный радиатор HotStart 500 80 8 может с успехом применяться в многоэтажной жилой и общественной застройке, в коттеджном строительстве, для отопления производственных и складских зданий. Высокая степень безопасности присоединительных фитингов позволяет устанавливать эти радиаторы в детских учреждениях и больницах с учетом максимального рабочего давления до16 Атм. Обогреватель HotStart 500 80 8 имеет фронтальную монтажную схему с боковой подачей теплоносителя.Значительно повысить энергоэффективность и комфортность любого помещения можно с помощью настенного радиатора HotStart 500 80 8, купив его на нашем сайте. В специализированном интернет-магазине «Бигам» всегда в наличии бюджетный секционный радиатор HotStart 500 80 8 с ценой ниже аналогичных отопительных приборов.