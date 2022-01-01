Радиатор отопления алюминиевый HotStart 500/80 8 секц.
Арт. X16912757172
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|8.64
|
Макс. рабочее давление, МПа
|1.6
- Стационарный настенный восьмисекционный радиатор HotStart 500 80 8 может с успехом применяться в многоэтажной жилой и общественной застройке, в коттеджном строительстве, для отопления производственных и складских зданий. Высокая степень безопасности присоединительных фитингов позволяет устанавливать эти радиаторы в детских учреждениях и больницах с учетом максимального рабочего давления до16 Атм. Обогреватель HotStart 500 80 8 имеет фронтальную монтажную схему с боковой подачей теплоносителя.
Преимущества:
- Высокопрочный алюминиевый сплав корпуса;
- Наружная порошковая покраска с продолжительным сроком службы;
- Оригинальная форма проводного канала обеспечивает длительную эксплуатацию без образования отложения солей на внутренних стенках радиатора;
- Лаконичный белый матовый цвет корпуса позволяет вписаться в любой интерьер.
- Хорошая теплоотдача за счет алюминиевого сплава;
- Свободное перемещение теплоносителя внутри радиатора за счет конструкции без скапливания в нижней части;
- Легкость подключения, долговечность и безопасность эксплуатации.