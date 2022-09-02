Радиатор алюминиевый Konner 500/70 10 секц.
Арт. X16912757116
Характеристики
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Производитель
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Материал
|алюминий
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Тепловая мощность, Вт
|1800
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Количество секций, шт
|10
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Межосевое расстояние, мм
|500
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Боковое подключение
|Да
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Макс. рабочее давление, МПа
|1.6
- Радиаторы Konner адаптированы к российским условиям эксплуатации систем отопления и зарекомендовали себя на Российском строительном рынке как надежные и качественные радиаторы (продажа радиаторов более 10 лет).
Преимущества:
- Литые алюминиевые радиаторы Konner производятся методом литья под давлением;
- Качество отопительных радиаторов Konner гарантировано сертификатами СанРос, протоколами испытаний, международными сертификатами ISO 90001-2000;
- Выдерживают высокое давление.