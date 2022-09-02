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Радиатор алюминиевый Konner 500/70 10 секц.
5.0
1
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Konner 500/70 10 секц.
    Арт. X16912757116
    5.0
    1
    Радиатор алюминиевый Konner 500/70 10 секц.

    Радиатор алюминиевый Konner 500/70 10 секц.

    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Арт. X16912757116
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Konner
    Материал
    		алюминий
    Тепловая мощность, Вт
    		1800
    Количество секций, шт
    		10
    Межосевое расстояние, мм
    		500
    Боковое подключение
    		Да
    Макс. рабочее давление, МПа
    		1.6
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Радиаторы Konner адаптированы к российским условиям эксплуатации систем отопления и зарекомендовали себя на Российском строительном рынке как надежные и качественные радиаторы (продажа радиаторов более 10 лет).

      Преимущества:

      • Литые алюминиевые радиаторы Konner производятся методом литья под давлением;
      • Качество отопительных радиаторов Konner гарантировано сертификатами СанРос, протоколами испытаний, международными сертификатами ISO 90001-2000;
      • Выдерживают высокое давление.