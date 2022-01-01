Радиатор алюминиевый Konner 500/70 8 секц.

Преимущества

Литые алюминиевые радиаторы Konner производятся методом литья под давлением

Качество отопительных радиаторов Konner гарантировано сертификатами СанРос, протоколами испытаний, международными сертификатами ISO 90001-2000

Выдерживают высокое давление

Радиаторы Konner адаптированы к российским условиям эксплуатации систем отопления и зарекомендовали себя на Российском строительном рынке как надежные и качественные радиаторы (продажа радиаторов более 10 лет).