Радиатор алюминиевый Konner 500/70 8 секц.
Арт. X16912757115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|2.56
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Вес, кг
|7.7
- Радиаторы Konner адаптированы к российским условиям эксплуатации систем отопления и зарекомендовали себя на Российском строительном рынке как надежные и качественные радиаторы (продажа радиаторов более 10 лет).
Преимущества
- Литые алюминиевые радиаторы Konner производятся методом литья под давлением
- Качество отопительных радиаторов Konner гарантировано сертификатами СанРос, протоколами испытаний, международными сертификатами ISO 90001-2000
- Выдерживают высокое давление