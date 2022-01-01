Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 4 секц.

Преимущества

Модель LUX80 полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005 и успешно прошла испытания в аккредитованном испытательном центре, имеет официальный протокол испытаний и Сертификат соответствия РФ

Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001). Требуемый уровень качества сырья и производимой продукции также контролируется на всех этапах производства представителями нашей компании

Вся продукция KONNER проходит ежегодную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, имеет гарантию качества сроком на 5 лет

KONNER LUX - это серия высококачественных радиаторов из алюминия для индивидуальных систем отопления, разработанная специально для использования в российских условиях эксплуатации. Модели серии LUX отличаются высочайшей теплоотдачей, проверенной годами использования непревзойдённой надёжностью и простотой в эксплуатации.