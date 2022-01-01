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Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 4 секц.
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Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 4 секц.
    Арт. X16912757127
    Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 4 секц.

      Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 4 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912757127

      Характеристики

      Производитель
      		Konner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3
      Макс. рабочее давление, МПа
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • KONNER LUX - это серия высококачественных радиаторов из алюминия для индивидуальных систем отопления, разработанная специально для использования в российских условиях эксплуатации. Модели серии LUX отличаются высочайшей теплоотдачей, проверенной годами использования непревзойдённой надёжностью и простотой в эксплуатации.

        Преимущества

        • Модель LUX80 полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005 и успешно прошла испытания в аккредитованном испытательном центре, имеет официальный протокол испытаний и Сертификат соответствия РФ
        • Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001). Требуемый уровень качества сырья и производимой продукции также контролируется на всех этапах производства представителями нашей компании
        • Вся продукция KONNER проходит ежегодную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, имеет гарантию качества сроком на 5 лет