Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 4 секц.
Арт. X16912757127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3
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Макс. рабочее давление, МПа
|1.6
- KONNER LUX - это серия высококачественных радиаторов из алюминия для индивидуальных систем отопления, разработанная специально для использования в российских условиях эксплуатации. Модели серии LUX отличаются высочайшей теплоотдачей, проверенной годами использования непревзойдённой надёжностью и простотой в эксплуатации.
Преимущества
- Модель LUX80 полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005 и успешно прошла испытания в аккредитованном испытательном центре, имеет официальный протокол испытаний и Сертификат соответствия РФ
- Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001). Требуемый уровень качества сырья и производимой продукции также контролируется на всех этапах производства представителями нашей компании
- Вся продукция KONNER проходит ежегодную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, имеет гарантию качества сроком на 5 лет