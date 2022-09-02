Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 8 секц.
Арт. X16912757129
Характеристики
|
Производитель
|
Материал
|алюминий
|
Тепловая мощность, Вт
|1088
|
Количество секций, шт
|8
|
Межосевое расстояние, мм
|500
|
Боковое подключение
|Да
|
Макс. рабочее давление, МПа
|1.6
- KONNER LUX - это серия высококачественных радиаторов из алюминия для индивидуальных систем отопления, разработанная специально для использования в российских условиях эксплуатации. Модели серии LUX отличаются высочайшей теплоотдачей, проверенной годами использования непревзойдённой надёжностью и простотой в эксплуатации.
Преимущества:
- Модель LUX80 полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005 и успешно прошла испытания в аккредитованном испытательном центре, имеет официальный протокол испытаний и Сертификат соответствия РФ.
- Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001). Требуемый уровень качества сырья и производимой продукции также контролируется на всех этапах производства представителями нашей компании.
- Вся продукция KONNER проходит ежегодную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, имеет гарантию качества сроком на 5 лет.