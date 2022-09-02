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Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 8 секц.
5.0
1
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Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 8 секц.
    Арт. X16912757129
    5.0
    1
    Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 8 секц.
    Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 8 секц.
    Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 8 секц.
    Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 8 секц.

    Радиатор алюминиевый Konner LUX 500/80 8 секц.

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X16912757129
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Konner
    Материал
    		алюминий
    Тепловая мощность, Вт
    		1088
    Количество секций, шт
    		8
    Межосевое расстояние, мм
    		500
    Боковое подключение
    		Да
    Макс. рабочее давление, МПа
    		1.6
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • KONNER LUX - это серия высококачественных радиаторов из алюминия для индивидуальных систем отопления, разработанная специально для использования в российских условиях эксплуатации. Модели серии LUX отличаются высочайшей теплоотдачей, проверенной годами использования непревзойдённой надёжностью и простотой в эксплуатации.

      Преимущества:

      • Модель LUX80 полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005 и успешно прошла испытания в аккредитованном испытательном центре, имеет официальный протокол испытаний и Сертификат соответствия РФ.
      • Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001). Требуемый уровень качества сырья и производимой продукции также контролируется на всех этапах производства представителями нашей компании.
      • Вся продукция KONNER проходит ежегодную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, имеет гарантию качества сроком на 5 лет.