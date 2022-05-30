Алюминиевый радиатор отопления Lammin AL350-80 (4 секции)

Преимущества

Оптимальны для загородных домов

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Радиатор Lammin Al 350-80-4 — это отопительная батарея с улучшенной конструкцией, выполненная на основе уникального алюминиевого сплава. Предназначен для систем водяного отопления жилых, административных, промышленных и общественных зданий, медицинских учреждений, а также индивидуальных домов и коттеджей. Изготовлен с применением технологии литья под давлением.