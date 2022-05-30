Алюминиевый радиатор отопления Lammin AL350-80 (4 секции)
Арт. Ю00000020437
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|1
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Вес, кг
|2.39
- Радиатор Lammin Al 350-80-4 — это отопительная батарея с улучшенной конструкцией, выполненная на основе уникального алюминиевого сплава. Предназначен для систем водяного отопления жилых, административных, промышленных и общественных зданий, медицинских учреждений, а также индивидуальных домов и коттеджей. Изготовлен с применением технологии литья под давлением.
Преимущества
- Оптимальны для загородных домов
- Европейское качество по доступной цене
- Гарантия от производителя — 7 лет