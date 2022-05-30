Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алюминиевый радиатор отопления Lammin AL350-80 (4 секции)
5.0
3
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор отопления Lammin AL350-80 (4 секции)
    Арт. Ю00000020437
    5.0
    3
    Алюминиевый радиатор отопления Lammin AL350-80 (4 секции)

      Алюминиевый радиатор отопления Lammin AL350-80 (4 секции)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020437
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Lammin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1
      Вес, кг
      		2.39
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиатор Lammin Al 350-80-4 — это отопительная батарея с улучшенной конструкцией, выполненная на основе уникального алюминиевого сплава. Предназначен для систем водяного отопления жилых, административных, промышленных и общественных зданий, медицинских учреждений, а также индивидуальных домов и коттеджей. Изготовлен с применением технологии литья под давлением.

        Преимущества

        • Оптимальны для загородных домов
        • Европейское качество по доступной цене
        • Гарантия от производителя — 7 лет