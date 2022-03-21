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Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80, 6 секций
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80, 6 секций
    Арт. X16912757247
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80, 6 секций

      Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80, 6 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757247
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lammin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Вес, кг
      		4.95
      Габариты, мм
      		557х80х460
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиатор Lammin ECO AL 500 80 6 — это оптимальный выбор для тех, кто желает приобрести недорогой отопительный прибор с достойными эксплуатационными характеристиками. С его помощью можно обогревать помещения различного назначения, расположенные в малоэтажных постройках. Lammin ECO AL 500 80 6 также пригоден для установки в автономные отопительные системы частных домов и коттеджей. Данная модель батареи выполнена в сдержанном классическом стиле, подойдет к любому интерьеру помещений. Отопительный прибор Lammin ECO AL 500 6 произведен на основе уникального алюминиевого сплава, придающего готовым изделиям требуемую прочность и малую вероятность образования коррозии. Изнутри каждый радиатор покрывается цирконием, благодаря чему на поверхности не скапливается мелкий мусор, присутствующий в циркулирующей воде. Использование качественного сырья и продуманная конструкция обеспечивают улучшенные эксплуатационные характеристики алюминиевых батарей Lammin.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и высокая теплоотдача
        • Простая установка в систему отопления
        • Высокая скорость реакции на повышение или понижение температуры воды
        • Эстетичный вид корпуса
        • Длительный срок службы
        • Оптимальное соотношение цены и качества