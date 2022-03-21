Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80, 6 секций

Преимущества

Небольшие габариты и высокая теплоотдача

Простая установка в систему отопления

Высокая скорость реакции на повышение или понижение температуры воды

Эстетичный вид корпуса

Длительный срок службы

Оптимальное соотношение цены и качества

Радиатор Lammin ECO AL 500 80 6 — это оптимальный выбор для тех, кто желает приобрести недорогой отопительный прибор с достойными эксплуатационными характеристиками. С его помощью можно обогревать помещения различного назначения, расположенные в малоэтажных постройках. Lammin ECO AL 500 80 6 также пригоден для установки в автономные отопительные системы частных домов и коттеджей. Данная модель батареи выполнена в сдержанном классическом стиле, подойдет к любому интерьеру помещений. Отопительный прибор Lammin ECO AL 500 6 произведен на основе уникального алюминиевого сплава, придающего готовым изделиям требуемую прочность и малую вероятность образования коррозии. Изнутри каждый радиатор покрывается цирконием, благодаря чему на поверхности не скапливается мелкий мусор, присутствующий в циркулирующей воде. Использование качественного сырья и продуманная конструкция обеспечивают улучшенные эксплуатационные характеристики алюминиевых батарей Lammin.