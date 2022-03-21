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Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80, 8 секций
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80, 8 секций
    Арт. X16912757243
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80, 8 секций

      Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80, 8 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757243
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lammin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Вес, кг
      		6.4
      Габариты, мм
      		572х616х77
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиатор Lammin Eco AL 500 80 8 — одноканальный, секционный отопительный прибор, предназначенный для эксплуатации в квартирах, учреждениях здравоохранения, общественных зданиях, а также частных домах. Данная модель монтируется к поверхности стены и имеет боковое подключение. Lammin Eco AL 500 80 8 секций рассчитан на установку в отопительные системы с теплоносителем до 110 градусов. Радиатор выполнен в белом цвете, имеет классическое исполнение, позволяющее использовать его в любом интерьере помещения. В качестве сырья для производства радиатора Lammin Eco AL 500 8 используется качественный алюминиевый сплав. Каждая секция отливается под высоким давлением, в результате чего она имеет единую конструкцию с большим запасом прочности и высокой тепловой эффективностью. Покраска радиатора производится поэтапно. Сначала наносится с помощью электрофореза базовый слой покрытия. На втором этапе корпус покрывается высококачественной эпоксидной эмалью.

        Преимущества

        • Герметичный, прочный корпус
        • Высокие характеристики по теплоотдаче
        • Защита от коррозии
        • Классическое исполнение
        • Привлекательный внешний вид
        • Долговечность при использовании в отечественных отопительных системах