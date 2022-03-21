Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80, 8 секций
Арт. X16912757243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
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Вес, кг
|6.4
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Габариты, мм
|572х616х77
- Радиатор Lammin Eco AL 500 80 8 — одноканальный, секционный отопительный прибор, предназначенный для эксплуатации в квартирах, учреждениях здравоохранения, общественных зданиях, а также частных домах. Данная модель монтируется к поверхности стены и имеет боковое подключение. Lammin Eco AL 500 80 8 секций рассчитан на установку в отопительные системы с теплоносителем до 110 градусов. Радиатор выполнен в белом цвете, имеет классическое исполнение, позволяющее использовать его в любом интерьере помещения. В качестве сырья для производства радиатора Lammin Eco AL 500 8 используется качественный алюминиевый сплав. Каждая секция отливается под высоким давлением, в результате чего она имеет единую конструкцию с большим запасом прочности и высокой тепловой эффективностью. Покраска радиатора производится поэтапно. Сначала наносится с помощью электрофореза базовый слой покрытия. На втором этапе корпус покрывается высококачественной эпоксидной эмалью.
Преимущества
- Герметичный, прочный корпус
- Высокие характеристики по теплоотдаче
- Защита от коррозии
- Классическое исполнение
- Привлекательный внешний вид
- Долговечность при использовании в отечественных отопительных системах