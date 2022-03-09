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Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 8 секций
4.6
7
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 8 секций
    Арт. X16912757277
    4.6
    7
    Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 8 секций

      Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 8 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757277
      4.6
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Тепловая мощность, Вт
      		640
      Общий объем, л
      		1.92
      Вес, кг
      		4.88
      Габариты, мм
      		276х96х624
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиаторы «Oasis» гладкие, легкие, компактные и не требующие окраски. Алюминиевые литые радиаторы «Oasis» производятся самым современным в настоящее время способом - методом «литья под давлением», каждая секция радиатора выливается целиком и к готовой секции приваривается донышко (отстойник). Они обеспечивают быструю передачу тепла воздуху в обогреваемом помещении. Радиатор имеет повышенную коррозийную устойчивость внутренней отделки, что предохраняет прибор от образования ржавчины. В процессе производства прибор проходит современную систему контроля качества на различных этапах, что гарантирует их надежность использования в течение многих лет.

        Преимущества

        • Высокая теплоотдача
        • Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением
        • Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
        • Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях
        • Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»
        • Современная система контроля качества на различных этапах
        • Гарантия - 15 лет