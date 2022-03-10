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Радиатор алюминиевый Oasis 350/80 (4 секций)
4.0
5
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Oasis 350/80 (4 секций)
    Арт. X16912757161
    4.0
    5
    Радиатор алюминиевый Oasis 350/80 (4 секций)

      Радиатор алюминиевый Oasis 350/80 (4 секций)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757161
      4.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Тепловая мощность, Вт
      		448
      Вес, кг
      		2.8
      Габариты, мм
      		420х75х300
      Макс. рабочее давление, МПа
      		1.62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 6 секций
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор алюминиевый Oasis 350/80 (4 секций) состоит из четырех секций и отлично подходит для обогрева небольших помещений, таких как кухни, балконы, подсобные комнаты и т.д. Данная модель отличается легкостью, компактностью и абсолютно гладкой поверхностью.

        Преимущества

        • Высокая теплоотдача
        • Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением
        • Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
        • Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях
        • Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»
        • Современная система контроля качества на различных этапах
        • Выдерживает высокое давление в системе
        • Отвечает европейским и российским стандартам