Радиатор алюминиевый Oasis 350/80 (4 секций)
Арт. X16912757161
Характеристики
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Производитель
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Тепловая мощность, Вт
|448
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Вес, кг
|2.8
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Габариты, мм
|420х75х300
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Макс. рабочее давление, МПа
|1.62
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- Радиатор алюминиевый Oasis 350/80 (4 секций) состоит из четырех секций и отлично подходит для обогрева небольших помещений, таких как кухни, балконы, подсобные комнаты и т.д. Данная модель отличается легкостью, компактностью и абсолютно гладкой поверхностью.
Преимущества
- Высокая теплоотдача
- Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением
- Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
- Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях
- Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»
- Современная система контроля качества на различных этапах
- Выдерживает высокое давление в системе
- Отвечает европейским и российским стандартам