Преимущества

Высокая теплоотдача

Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением

Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки

Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях

Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»

Современная система контроля качества на различных этапах

Выдерживает высокое давление в системе

Отвечает европейским и российским стандартам

Радиатор алюминиевый Oasis 350/80 (4 секций) состоит из четырех секций и отлично подходит для обогрева небольших помещений, таких как кухни, балконы, подсобные комнаты и т.д. Данная модель отличается легкостью, компактностью и абсолютно гладкой поверхностью.