Радиатор алюминиевый Oasis 350/96 (10 секций)
Арт. X1691275776
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Общий объем, л
|2.5
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Вес, кг
|7.1
- Алюминиевые радиаторы – это прибор, обеспечивающий отопление помещения, изготавливаемый из алюминия. Радиаторы «Oasis» гладкие, легкие, компактные и не требующие окраски. Алюминиевые литые радиаторы «Oasis» производятся самым современным в настоящее время способом - методом «литья под давлением», каждая секция радиатора выливается целиком и к готовой секции приваривается донышко (отстойник). Они обеспечивают быструю передачу тепла воздуху в обогреваемом помещении. Радиатор имеет повышенную коррозийную устойчивость внутренней отделки, что предохраняет прибор от образования ржавчины. В процессе производства прибор проходит современную систему контроля качества на различных этапах, что гарантирует их надежность использования в течение многих лет.
Преимущества
- Высокие технические показатели
- Семиэтапное покрытие приборов с нанесением специальной краски класса «А»
- Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
- Опрессовка каждого радиатора – защита от протекания
- Обработка секций производится на новейшем современном оборудовании
- Гарантия - 15 лет