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Радиатор алюминиевый Oasis 350/96 (10 секций)
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Oasis 350/96 (10 секций)
    Арт. X1691275776
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Oasis 350/96 (10 секций)

      Радиатор алюминиевый Oasis 350/96 (10 секций)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691275776
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Общий объем, л
      		2.5
      Вес, кг
      		7.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевые радиаторы – это прибор, обеспечивающий отопление помещения, изготавливаемый из алюминия. Радиаторы «Oasis» гладкие, легкие, компактные и не требующие окраски. Алюминиевые литые радиаторы «Oasis» производятся самым современным в настоящее время способом - методом «литья под давлением», каждая секция радиатора выливается целиком и к готовой секции приваривается донышко (отстойник). Они обеспечивают быструю передачу тепла воздуху в обогреваемом помещении. Радиатор имеет повышенную коррозийную устойчивость внутренней отделки, что предохраняет прибор от образования ржавчины. В процессе производства прибор проходит современную систему контроля качества на различных этапах, что гарантирует их надежность использования в течение многих лет.

        Преимущества

        • Высокие технические показатели
        • Семиэтапное покрытие приборов с нанесением специальной краски класса «А»
        • Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
        • Опрессовка каждого радиатора – защита от протекания
        • Обработка секций производится на новейшем современном оборудовании
        • Гарантия - 15 лет