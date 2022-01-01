Радиатор алюминиевый Oasis 500/70 10 секций

Преимущества

Высокая теплоотдача

Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением

Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки

Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях

Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»

Современная система контроля качества на различных этапах

Выдерживает высокое давление в системе

Отвечает европейским и российским стандартам

Простота монтажа

Возможна установка в помещениях различного назначения - в жилых, общественных, промышленных зданиях

Цвет (RAL) 9016 (белый)

Испытание на герметичность под давлением в 24 атмосферы

Показатель рН теплоносителя 6.5-8

Радиаторы «Oasis» гладкие, легкие, компактные и не требующие окраски. Литые радиаторы «Oasis» производятся самым современным в настоящее время способом - методом «литья под давлением», каждая секция радиатора выливается целиком и к готовой секции приваривается донышко (отстойник). Они обеспечивают быструю передачу тепла воздуху в обогреваемом помещении. Радиатор имеет повышенную коррозийную устойчивость внутренней отделки, что предохраняет прибор от образования ржавчины. В процессе производства прибор проходит современную систему контроля качества на различных этапах, что гарантирует их надежность использования в течение многих лет.