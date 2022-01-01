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Радиатор алюминиевый Oasis 500/70 8 секций
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Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Oasis 500/70 8 секций
    Арт. X1691275767
    Радиатор алюминиевый Oasis 500/70 8 секций

      Радиатор алюминиевый Oasis 500/70 8 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691275767

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.66
      Габариты, мм
      		560х570х70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевый радиатор Oasis 500/70/8 - отопительное оборудование, которое подходит для эксплуатации как в жилых помещениях, так и в промышленных или общественных.

        Преимущества

        • Высокая теплоотдача
        • Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением
        • Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
        • Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях
        • Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»
        • Современная система контроля качества на различных этапах
        • Выдерживает высокое давление в системе
        • Отвечает европейским и российским стандартам
        • Простота монтажа Oasis 500/70/8
        • Возможна установка в помещениях различного назначения - в жилых, общественных, промышленных зданиях