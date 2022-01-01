Радиатор алюминиевый Oasis 500/70 8 секций

Преимущества

Высокая теплоотдача

Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением

Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки

Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях

Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»

Современная система контроля качества на различных этапах

Выдерживает высокое давление в системе

Отвечает европейским и российским стандартам

Простота монтажа Oasis 500/70/8

Возможна установка в помещениях различного назначения - в жилых, общественных, промышленных зданиях





Алюминиевый радиатор Oasis 500/70/8 - отопительное оборудование, которое подходит для эксплуатации как в жилых помещениях, так и в промышленных или общественных.