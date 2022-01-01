Радиатор алюминиевый Oasis 500/70 8 секций
Арт. X1691275767
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.66
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Габариты, мм
|560х570х70
- Алюминиевый радиатор Oasis 500/70/8 - отопительное оборудование, которое подходит для эксплуатации как в жилых помещениях, так и в промышленных или общественных.
Преимущества
- Высокая теплоотдача
- Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением
- Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
- Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях
- Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»
- Современная система контроля качества на различных этапах
- Выдерживает высокое давление в системе
- Отвечает европейским и российским стандартам
- Простота монтажа Oasis 500/70/8
- Возможна установка в помещениях различного назначения - в жилых, общественных, промышленных зданиях