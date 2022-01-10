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Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 12 секций
4.4
7
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 12 секций
    Арт. X40013279
    4.4
    7
    Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 12 секций

      Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 12 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X40013279
      4.4
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		10.08
      Габариты, мм
      		565x800x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 10 секций
      Нет в наличии
      4.5
      Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 10 секций
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 12 секций обладает высокой теплоотдачей, что обеспечивает эффективный обогрев комнаты даже при понижении температуры теплоносителя. Установка данного прибора производится специализированными службами по монтажу.

        Преимущества

        • Высокая теплоотдача
        • Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением
        • Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
        • Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях
        • Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»
        • Современная система контроля качества на различных этапах
        • Гарантия - 15 лет