Преимущества

Высокая теплоотдача

Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением

Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки

Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях

Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»

Современная система контроля качества на различных этапах

Гарантия - 15 лет

Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 12 секций обладает высокой теплоотдачей, что обеспечивает эффективный обогрев комнаты даже при понижении температуры теплоносителя. Установка данного прибора производится специализированными службами по монтажу.