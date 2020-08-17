Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 4 секции
Арт. X40013286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|3.36
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Габариты, мм
|565x320x80
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- Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 4 секции изготовлен в соответствии со всеми российскими и европейскими стандартами качества. Прибор предназначен для работы в системах центрального отопления преимущественно многоэтажных домов.
Преимущества
- Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью
- Выдерживает высокое давление в системе, что позволяет устанавливать радиатор в многоэтажных зданиях до 40 этажей
- Коррозийная устойчивость стали, рассчитанная на соприкосновение с жесткой водопроводной водой
- Способность обеспечивать быструю передачу тепла воздуху
- Современная система контроля качества на различных этапах
- Отвечает европейским и российским стандартам
- Возможна установка как в жилых, так и в административных зданиях
- Секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора
- Стильный дизайн