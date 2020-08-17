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Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 4 секции
4.3
4
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 4 секции
    Арт. X40013286
    4.3
    4
    Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 4 секции

      Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 4 секции

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X40013286
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		3.36
      Габариты, мм
      		565x320x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 6 секций
      Нет в наличии
      4.4
      Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 6 секций
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 4 секции изготовлен в соответствии со всеми российскими и европейскими стандартами качества. Прибор предназначен для работы в системах центрального отопления преимущественно многоэтажных домов.

        Преимущества

        • Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью
        • Выдерживает высокое давление в системе, что позволяет устанавливать радиатор в многоэтажных зданиях до 40 этажей
        • Коррозийная устойчивость стали, рассчитанная на соприкосновение с жесткой водопроводной водой
        • Способность обеспечивать быструю передачу тепла воздуху
        • Современная система контроля качества на различных этапах
        • Отвечает европейским и российским стандартам
        • Возможна установка как в жилых, так и в административных зданиях
        • Секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора
        • Стильный дизайн