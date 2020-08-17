Преимущества

Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью

Выдерживает высокое давление в системе, что позволяет устанавливать радиатор в многоэтажных зданиях до 40 этажей

Коррозийная устойчивость стали, рассчитанная на соприкосновение с жесткой водопроводной водой

Способность обеспечивать быструю передачу тепла воздуху

Современная система контроля качества на различных этапах

Отвечает европейским и российским стандартам

Возможна установка как в жилых, так и в административных зданиях

Секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора

Стильный дизайн

Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 4 секции изготовлен в соответствии со всеми российскими и европейскими стандартами качества. Прибор предназначен для работы в системах центрального отопления преимущественно многоэтажных домов.