Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 6 секций
Арт. X40013287
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Вес, кг
|5.04
|
Габариты, мм
|565x480x80
С этим товаром смотрят
- Алюминиевые радиаторы – это прибор, обеспечивающий отопление помещения, изготавливаемый из алюминия. Радиаторы «Oasis» гладкие, легкие, компактные и не требующие окраски. Алюминиевые литые радиаторы «Oasis» производятся самым современным в настоящее время способом - методом «литья под давлением», каждая секция радиатора выливается целиком и к готовой секции приваривается донышко (отстойник). Они обеспечивают быструю передачу тепла воздуху в обогреваемом помещении. Радиатор имеет повышенную коррозийную устойчивость внутренней отделки, что предохраняет прибор от образования ржавчины. В процессе производства прибор проходит современную систему контроля качества на различных этапах, что гарантирует их надежность использования в течение многих лет.
Преимущества
- Высокая теплоотдача
- Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением
- Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
- Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях
- Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»
- Современная система контроля качества на различных этапах
- Гарантия - 15 лет