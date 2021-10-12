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Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 8 секций
4.5
8
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 8 секций
    Арт. X400164
    4.5
    8
    Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 8 секций

      Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 8 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X400164
      4.5
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		6.75
      Габариты, мм
      		565x640x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевые радиаторы – это прибор, обеспечивающий отопление помещения, изготавливаемый из алюминия. Радиаторы «Oasis» гладкие, легкие, компактные и не требующие окраски. Алюминиевые литые радиаторы «Oasis» производятся самым современным в настоящее время способом - методом «литья под давлением», каждая секция радиатора выливается целиком и к готовой секции приваривается донышко (отстойник). Они обеспечивают быструю передачу тепла воздуху в обогреваемом помещении. Радиатор имеет повышенную коррозийную устойчивость внутренней отделки, что предохраняет прибор от образования ржавчины. В процессе производства прибор проходит современную систему контроля качества на различных этапах, что гарантирует их надежность использования в течение многих лет.

        Преимущества

        • Высокая теплоотдача
        • Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением
        • Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
        • Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях
        • Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»
        • Современная система контроля качества на различных этапах
        • Гарантия - 15 лет