Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 8 секций

Преимущества

Высокая теплоотдача

Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением

Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки

Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях

Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»

Современная система контроля качества на различных этапах

Гарантия - 15 лет

Алюминиевые радиаторы – это прибор, обеспечивающий отопление помещения, изготавливаемый из алюминия. Радиаторы «Oasis» гладкие, легкие, компактные и не требующие окраски. Алюминиевые литые радиаторы «Oasis» производятся самым современным в настоящее время способом - методом «литья под давлением», каждая секция радиатора выливается целиком и к готовой секции приваривается донышко (отстойник). Они обеспечивают быструю передачу тепла воздуху в обогреваемом помещении. Радиатор имеет повышенную коррозийную устойчивость внутренней отделки, что предохраняет прибор от образования ржавчины. В процессе производства прибор проходит современную систему контроля качества на различных этапах, что гарантирует их надежность использования в течение многих лет.