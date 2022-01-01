Радиатор алюминиевый Oasis 500/96/12
Арт. X16912757167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|10.2
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Габариты, мм
|960х572х96
- Алюминиевый радиатор Oasis 500/96/12 подходит для использования как в автономных системах отопления, так и в централизованных теплосетях.
Преимущества
- Высокая теплоотдача
- Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением
- Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
- Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях
- Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»
- Современная система контроля качества на различных этапах
- Выдерживает высокое давление в системе
- Отвечает европейским и российским стандартам
- Простота монтажа