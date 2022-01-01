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Радиатор алюминиевый Oasis 500/96/12
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Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Oasis 500/96/12
    Арт. X16912757167
    Радиатор алюминиевый Oasis 500/96/12

      Радиатор алюминиевый Oasis 500/96/12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X16912757167

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		10.2
      Габариты, мм
      		960х572х96
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевый радиатор Oasis 500/96/12 подходит для использования как в автономных системах отопления, так и в централизованных теплосетях.

        Преимущества

        • Высокая теплоотдача
        • Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением
        • Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
        • Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях
        • Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»
        • Современная система контроля качества на различных этапах
        • Выдерживает высокое давление в системе
        • Отвечает европейским и российским стандартам
        • Простота монтажа