Радиатор алюминиевый Oasis 500/96/12

Преимущества

Высокая теплоотдача

Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением

Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки

Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях

Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»

Современная система контроля качества на различных этапах

Выдерживает высокое давление в системе

Отвечает европейским и российским стандартам

Простота монтажа





Алюминиевый радиатор Oasis 500/96/12 подходит для использования как в автономных системах отопления, так и в централизованных теплосетях.