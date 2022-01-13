Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 10 секций
Арт. X40013244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|11
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Габариты, мм
|431x800x85
- RADENA — это секционные радиаторы, разработанные в Италии, в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Радиаторы сертифицированы и отвечают всем европейским и российским нормам. Радиаторы RADENA универсальны и предназначены для применения в системах отопления жилых, административных, общественных, промышленных зданий.
Наружное покрытие выполнено согласно европейским требованиям по экологии и безопасно для потребителей, не выделяет вредных веществ при работе отопительного прибора. Для защиты от механических повреждений во время хранения и транспортировки радиаторы RADENA герметично упакованы в воздушно-пузырьковую пленку и внешнюю коробку из плотного картона, усиленного по торцам и углам.
Преимущества
- Герметичная, надежная конструкция
- Отсутствие межсекционных протечек
- Стойкость к гидравлическим ударам в отопительной системе
- Элегантный дизайн
- Длительный срок службы при соблюдении рекомендаций производителя по эксплуатации прибора