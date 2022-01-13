Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 10 секций

Преимущества

Герметичная, надежная конструкция

Отсутствие межсекционных протечек

Стойкость к гидравлическим ударам в отопительной системе

Элегантный дизайн

Длительный срок службы при соблюдении рекомендаций производителя по эксплуатации прибора

RADENA — это секционные радиаторы, разработанные в Италии, в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Радиаторы сертифицированы и отвечают всем европейским и российским нормам. Радиаторы RADENA универсальны и предназначены для применения в системах отопления жилых, административных, общественных, промышленных зданий.Наружное покрытие выполнено согласно европейским требованиям по экологии и безопасно для потребителей, не выделяет вредных веществ при работе отопительного прибора. Для защиты от механических повреждений во время хранения и транспортировки радиаторы RADENA герметично упакованы в воздушно-пузырьковую пленку и внешнюю коробку из плотного картона, усиленного по торцам и углам.