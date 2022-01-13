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Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 10 секций
5.0
1
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 10 секций
    Арт. X40013244
    5.0
    1
    Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 10 секций

      Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 10 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X40013244
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		11
      Габариты, мм
      		431x800x85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • RADENA — это секционные радиаторы, разработанные в Италии, в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Радиаторы сертифицированы и отвечают всем европейским и российским нормам. Радиаторы RADENA универсальны и предназначены для применения в системах отопления жилых, административных, общественных, промышленных зданий.
        Наружное покрытие выполнено согласно европейским требованиям по экологии и безопасно для потребителей, не выделяет вредных веществ при работе отопительного прибора. Для защиты от механических повреждений во время хранения и транспортировки радиаторы RADENA герметично упакованы в воздушно-пузырьковую пленку и внешнюю коробку из плотного картона, усиленного по торцам и углам.

        Преимущества

        • Герметичная, надежная конструкция
        • Отсутствие межсекционных протечек
        • Стойкость к гидравлическим ударам в отопительной системе
        • Элегантный дизайн
        • Длительный срок службы при соблюдении рекомендаций производителя по эксплуатации прибора