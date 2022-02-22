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Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 6 секций
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 6 секций
    Арт. X1691275775
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 6 секций

      Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 6 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691275775
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		6.3
      Габариты, мм
      		431х480х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевые радиаторы RADENA - секционные радиаторы, разработанные в Италии в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Имеют оптимальное овальное сечение канала, что повышает прочность и теплоотдачу каждой секции. Изготовление радиаторов Radena осуществляется методом литья под давлением. Каждая секция имеет высокую однородность материала по всему объёму и по толщине. Это способствует увеличению прочности радиатора и скорости теплообмена.

        Преимущества

        • Высокие значения теплоотдачи
        • Стойкость к пневматическим и гидроударам
        • Длительная эксплуатация под высоким давлением
        • Улучшенные рабочие характеристики
        • Прочный, герметичный корпус
        • Привлекательный дизайн