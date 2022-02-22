Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 6 секций
Арт. X1691275775
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|6.3
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Габариты, мм
|431х480х85
- Алюминиевые радиаторы RADENA - секционные радиаторы, разработанные в Италии в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Имеют оптимальное овальное сечение канала, что повышает прочность и теплоотдачу каждой секции. Изготовление радиаторов Radena осуществляется методом литья под давлением. Каждая секция имеет высокую однородность материала по всему объёму и по толщине. Это способствует увеличению прочности радиатора и скорости теплообмена.
Преимущества
- Высокие значения теплоотдачи
- Стойкость к пневматическим и гидроударам
- Длительная эксплуатация под высоким давлением
- Улучшенные рабочие характеристики
- Прочный, герметичный корпус
- Привлекательный дизайн