Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 6 секций

Преимущества

Высокие значения теплоотдачи

Стойкость к пневматическим и гидроударам

Длительная эксплуатация под высоким давлением

Улучшенные рабочие характеристики

Прочный, герметичный корпус

Привлекательный дизайн

Алюминиевые радиаторы RADENA - секционные радиаторы, разработанные в Италии в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Имеют оптимальное овальное сечение канала, что повышает прочность и теплоотдачу каждой секции. Изготовление радиаторов Radena осуществляется методом литья под давлением. Каждая секция имеет высокую однородность материала по всему объёму и по толщине. Это способствует увеличению прочности радиатора и скорости теплообмена.