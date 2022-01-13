Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 8 секций

Преимущества

Длительный срок эксплуатации

Современный дизайн

Простота в монтаже

Высокотехнологичные материалы

Высокая теплоотдача

RADENA — это секционные радиаторы, разработанные в Италии, в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Радиаторы сертифицированы и отвечают всем европейским и российским нормам.Радиаторы RADENA универсальны и предназначены для применения в системах отопления жилых, административных, общественных, промышленных зданий. Наружное покрытие выполнено согласно европейским требованиям по экологии и безопасно для потребителей, не выделяет вредных веществ при работе отопительного прибора.