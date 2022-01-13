Радиатор алюминиевый Radena 350/85, 8 секций
Арт. X1691275774
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|8
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Габариты, мм
|431x640x85
- RADENA — это секционные радиаторы, разработанные в Италии, в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Радиаторы сертифицированы и отвечают всем европейским и российским нормам.Радиаторы RADENA универсальны и предназначены для применения в системах отопления жилых, административных, общественных, промышленных зданий. Наружное покрытие выполнено согласно европейским требованиям по экологии и безопасно для потребителей, не выделяет вредных веществ при работе отопительного прибора.
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Современный дизайн
- Простота в монтаже
- Высокотехнологичные материалы
- Высокая теплоотдача