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Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 12 секций
5.0
2
9 120 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 12 секций
    Арт. X400132118
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 12 секций

      Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 12 секций

      9 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X400132118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		16
      Габариты, мм
      		581x960x85
      Все характеристики
      9 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор алюминиевый Radena 500 85 12 секций предназначен для установки в системы теплоснабжения с максимальной температурой теплоносителя 110 град. Данная модель изготовлена в белом цвете, имеет стандартное исполнение и боковое подключение. Радиатор алюминиевый Radena 500 12 секций оснащен конструкцией, максимально адаптированной к особенностям отечественных тепловых сетей. Его можно использовать в качестве отопительного прибора в квартирах многоэтажных домов, а также в административных зданиях.

        Преимущества

        • Элегантный внешний вид
        • Простое подключение
        • Защита от протекания
        • Стойкость к гидравлическим ударам
        • Высокая тепловая эффективность
        • Увеличенный рабочий ресурс