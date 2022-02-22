Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 12 секций
Арт. X400132118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|16
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Габариты, мм
|581x960x85
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- Радиатор алюминиевый Radena 500 85 12 секций предназначен для установки в системы теплоснабжения с максимальной температурой теплоносителя 110 град. Данная модель изготовлена в белом цвете, имеет стандартное исполнение и боковое подключение. Радиатор алюминиевый Radena 500 12 секций оснащен конструкцией, максимально адаптированной к особенностям отечественных тепловых сетей. Его можно использовать в качестве отопительного прибора в квартирах многоэтажных домов, а также в административных зданиях.
Преимущества
- Элегантный внешний вид
- Простое подключение
- Защита от протекания
- Стойкость к гидравлическим ударам
- Высокая тепловая эффективность
- Увеличенный рабочий ресурс