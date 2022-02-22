Радиатор алюминиевый Radena 500 85 12 секций предназначен для установки в системы теплоснабжения с максимальной температурой теплоносителя 110 град. Данная модель изготовлена в белом цвете, имеет стандартное исполнение и боковое подключение. Радиатор алюминиевый Radena 500 12 секций оснащен конструкцией, максимально адаптированной к особенностям отечественных тепловых сетей. Его можно использовать в качестве отопительного прибора в квартирах многоэтажных домов, а также в административных зданиях.

Преимущества