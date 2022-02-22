Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 6 секций
Арт. X400132116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Общий объем, л
|1.98
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Вес, кг
|8.1
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- Радиатор алюминиевый Radena 500 85 6 секций — это разработка итальянской компании, занимающейся производством эффективных приборов отопления для обогрева помещений различного назначения в холодное время года. Вся продукция выполнена в соответствии с современными стандартами качества и сконструирована с учетом установки в российские теплоцентрали. Радиатор алюминиевый Radena 500 6 секций монтируется в системы водяного отопления, где температура циркулирующего теплоносителя не превышает +110 градусов. Максимальный напор (рабочее давление) должен составлять не более 16 Атм.
Преимущества
- Большой рабочий ресурс
- Хорошие прочностные показатели
- Высокая теплоотдача
- Непротекаемая конструкция
- Быстрая реакция на понижение/повышение температуры
- Эстетичный внешний вид
- Доступная стоимость