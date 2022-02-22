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Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 6 секций
5.0
2
4 560 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 6 секций
    Арт. X400132116
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 6 секций

      Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 6 секций

      4 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X400132116
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Общий объем, л
      		1.98
      Вес, кг
      		8.1
      Все характеристики
      4 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор алюминиевый Radena 500 85 6 секций — это разработка итальянской компании, занимающейся производством эффективных приборов отопления для обогрева помещений различного назначения в холодное время года. Вся продукция выполнена в соответствии с современными стандартами качества и сконструирована с учетом установки в российские теплоцентрали. Радиатор алюминиевый Radena 500 6 секций монтируется в системы водяного отопления, где температура циркулирующего теплоносителя не превышает +110 градусов. Максимальный напор (рабочее давление) должен составлять не более 16 Атм.

        Преимущества

        • Большой рабочий ресурс
        • Хорошие прочностные показатели
        • Высокая теплоотдача
        • Непротекаемая конструкция
        • Быстрая реакция на понижение/повышение температуры
        • Эстетичный внешний вид
        • Доступная стоимость