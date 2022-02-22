Преимущества

Большой рабочий ресурс

Хорошие прочностные показатели

Высокая теплоотдача

Непротекаемая конструкция

Быстрая реакция на понижение/повышение температуры

Эстетичный внешний вид

Доступная стоимость

Радиатор алюминиевый Radena 500 85 6 секций — это разработка итальянской компании, занимающейся производством эффективных приборов отопления для обогрева помещений различного назначения в холодное время года. Вся продукция выполнена в соответствии с современными стандартами качества и сконструирована с учетом установки в российские теплоцентрали. Радиатор алюминиевый Radena 500 6 секций монтируется в системы водяного отопления, где температура циркулирующего теплоносителя не превышает +110 градусов. Максимальный напор (рабочее давление) должен составлять не более 16 Атм.